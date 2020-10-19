Тут роботы озвучивают любой текст в речь с помощью нейросетей. У нас есть обычные голоса и премиальные с пометкой *pro. Сравните звучание всех голосов.
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В сервисе нет ограничений. Можете сразу озвучить большую статью и все это будет в одном файле. Создавайте диалоги разными голосами. Делайте короткие звуковые сообщения и отправляйте ссылку своим знакомым.
Примеры озвучки: для ютуб-канала топ-5 фактов, бизнес-презентация, голосовов сообщение автоответчика, сказка о царе Салтане, пример диалога. Роботы озвучивают и иностранные языки: английский, немецкий, итальянский, испанский, турецкий. Посмотрите как наш робот Джек читает речь Мутко перед ФИФА Let me speak from my heart, Симона озвучивает объяснения в любви на итальянском а Грета читает песню Раммштайна на немецком mein Herz Brennt.
Вступайте в наш телеграм-канал поддержки zvukogram. Задавайте там вопросы по работе синтезатора речи, предлагайте свои идеи по улучшению сервиса.