Озвучка текста онлайн реалистичными голосами

Тут роботы озвучивают любой текст в речь с помощью нейросетей. У нас есть обычные голоса и премиальные с пометкой *pro. Сравните звучание всех голосов.

Ru En Gb It De Es Fr Pt Tr Kz Ua Uz No CN Jp Ar In Gr Ph Fi Da Cz Pl Sv Id Kr Ro Vi Lv Lt Et Ms IL Елена Карина Дмитрий Анна Борис Катя Денис Алена Филипп Филипп new Оксана Оксана new Джейн Джейн new Омаж Омажа new Захар Захар new Эрмил Эрмил new Дарья Даниил Светлана Екатерина Павел Алла Владимир Владимир 8кГц Рита Рита 8кГц Даша Даша 8кГц Юля Юля 8кГц Виктория Галина Мария Александр Пётр Михаил Бот Татьяна Бот Максим Анфиса Дорофей Мирон -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Высота +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Высота +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Скорость 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 Обернуть Выделенный текст X Пауза Очистка - + Усилить Интонация SSML Диалог Обрезать sub say-as break mark prosody emphasis phoneme sub phoneme say-as break prosody sub phoneme say-as break prosody sub phoneme say-as break prosody sub phoneme break break Этот текст можно заменить любым вашим т+екстом. Напечатайте или скопируйте сюда свой текст и нейросеть его озвучит. Ставьте знак плюс для ударения. Например, з+амок или зам+ок. Это сервис для перевода текста в речь от Звукогр+ам. Для паузы ставьте дефис с точкой. Вот -. так -. вот. Чем больше дефисов с точкой, тем длиннее пауза. В верхней панеле есть удобная кнопка вставки паузы, чтобы не вводить с клавиатуры. Еще там можно добавить дополнительный голос для создания диалога. Вы можете использовать много голосов в одном тексте для создания диалогов или для попеременной озвучки мужским и женским голосом. Также вы можете выделить мышкой отрезок текста, нажать на кнопку озвучить и нейрос+еть озвучит только его. Это удобно. Использовать Cловарь 0 Количество символов: Озвучить Stop mp3 wav ogg 5 токенов



За токены вы покупаете символы для озвучки Обычный голос:

5000 симв.

Pro:

1000 симв. Поделитесь ссылкой на сервис с друзями: В сервисе нет ограничений. Можете сразу озвучить большую статью и все это будет в одном файле. Создавайте диалоги разными голосами. Делайте короткие звуковые сообщения и отправляйте ссылку своим знакомым. Примеры озвучки: для ютуб-канала топ-5 фактов, бизнес-презентация, голосовов сообщение автоответчика, сказка о царе Салтане, пример диалога. Роботы озвучивают и иностранные языки: английский, немецкий, итальянский, испанский, турецкий. Посмотрите как наш робот Джек читает речь Мутко перед ФИФА Let me speak from my heart, Симона озвучивает объяснения в любви на итальянском а Грета читает песню Раммштайна на немецком mein Herz Brennt.

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