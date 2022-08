Ru En Gb It De Es Fr Pt Tr Kz Ua Uz No CN Jp Ar In Gr Ph Fi Da Cz Pl Sv Id Kr Ro Vi Lv Lt Et Ms IL Елена Карина Дмитрий Анна Борис Катя Денис Алена Филипп Филипп new Оксана Оксана new Джейн Джейн new Омаж Омажа new Захар Захар new Эрмил Эрмил new Дарья Даниил Светлана Екатерина Павел Алла Владимир Владимир 8кГц Рита Рита 8кГц Даша Даша 8кГц Юля Юля 8кГц Виктория Галина Мария Александр Пётр Михаил Бот Татьяна Бот Максим Анфиса Дорофей Мирон -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Высота +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Высота +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Скорость 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 Обернуть Выделенный текст X